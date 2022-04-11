تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع ست مركبات سياحية محل سرقة وتزوير في ملفاتها القاعدية، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن مصالح شرطة الولاية "عالجت قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية سرقة مركبات، المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، إساءة استغلال الوظيفة، الإدخال والتعديل بطرق الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات والتهريب الدولي للمركبات محل سرقة بالخارج".

وفي هذا الصدد، تمكنت ذات المصالح من توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم في قضية الحال، أحدهم محل أمر بالقبض بنفس الجرم، كما تم استرجاع ست مركبات سياحية محل سرقة وتزوير في ملفاتها القاعدية، يضيف البيان.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.