انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الإثنين الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية، قاسي عبد مزيام، عن عمر ناهز 76 سنة، حسب ما علم لدى أقاربه.

وكان الفقيد الذي التحق بالوكالة سنة 1973 بصفة محرر مترجم، يحظى باحترام وتقدير كبيرين من طرف زملائه بالوكالة، بالنظر للمهنية التي كان يتميز بها وتفانيه في عمله وحرصه على نقل تجربته الواسعة إلى الجيل الجديد من الصحفيين.

كما عمل الراحل في القسم الدولي وفي الأمانة العامة للتحرير التي قضى بها عدة سنوات، إلى جانب تعاونه مع عدد من العناوين الصحفية الوطنية بمقالات رأي متميزة.

وبعد تقاعده، واصل الفقيد تقديم خدماته إلى الوكالة من خلال إشرافه على قسم التعاون والتكوين، وذلك إلى غاية سنة 2014.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، باسمه الخاص وباسم كافة صحفيي وعمال المؤسسة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، داعيا المولى جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.