تقدم ستة مرشحين رسميًا بترشيحهم لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم المقررة يوم 23 أفريل القادم، حسبما أعلنت عنه الجامعة الإيفوارية لكرة القدم، أمس الأحد.

ومن بين المترشحين النجم السابق ديدييه دروغبا قائد المنتخب الإيفواري وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ البلد.

وتجمع العشرات من المؤيدين لدروغبا أمام مقر الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم، أين وضع أسطورة الكرة الإفريقية ملف ترشحه.

وصرح دروغبا لوسائل الإعلام " أصدقائي الأعزاء .. ها نحن أخيرًا! .. أنا سعيد لأن لدينا الفرصة للمنافسة في انتخاب اتحاد كرة القدم الإيفواري. كما قلت سابقا، ترشحي هو ترشح من أجل الوحدة وترشح لجميع الفاعلين في كرة القدم، هم الذين ترشحوا اليوم من خلالي. مشروعي هو نهضة كرة القدم .. أنا سعيد للغاية ولا أطيق الانتظار حتى تنطلق الحملة الانتخابية رسميًا".

وتأجلت هذه الانتخابات عدة مرات منذ سنة 2020 بسبب خلل في نظام رعاية المرشحين، حيث لم يتحصل دروغبا على الدعم المطلوب من 3 أندية إيفوارية آنذاك وهو ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يتدخل بإنشاء لجنة لمحاولة حل هذه الأزمة.

ويسير دروغبا على خطة نجم كرة القدم الإفريقية الآخر سامويل إيتو الذي نجح في الفوز برئاسة الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم نهاية السنة الماضية.