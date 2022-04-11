أفاد، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، في بيان استلمت "الخبر"، نسخة منه، أنه تم توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، متابع في قضايا اختطاف وتعذيب إلى جانب جرم محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، تم اختطافه من قبل المعني.

وقد بلغت إلى مصالح الشرطة معلومات مفادها اختفاء الطفل "ب.س.ع" البالغ من العمر 5 سنوات، والذي خرج من منزله العائلي الكائن ببلدية حامة بوزيان في حدود الساعة 10 ليلا بتاريخ 7 أفريل الجاري والتي تزامنت مع سهرات رمضان المبارك ولم يعد، وبناءا على ذلك تم تكثيف التحريات من طرف المصالح الأمنية التي حددت هوية المشتبه فيه، ويتعلق بحدث يبلغ من العمر 16 سنة، والذي أخبر الشرطة بمكان الطفل المختفي بعد تركه بأحد بساتين بلدية حامة بوزيان، حيث وجد ملقى على جانبه الأيمن ومغطى رأسه الملطخ بالدماء بقبعة معطفه.

وقد أثبتت معاينة الطفل إلى وجود خيط حذاء أبيض وأسود مشدود حول رقبته وآثار الكدمات وانتفاخ في الرأس والوجه وآثار حرق على ملابسه، كما عثر على حجر كبير مصنوع من الجبس استعمله الحدث في الاعتداء على الضحية وضربه، حيث تم فتح تحقيق ابتدائي في القضية والاستماع إلى كل الأطراف، ليتم بعدها فتح تحقيق قضائي أمام قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضايا الأحداث والذي أمر بوضع الحدث المتهم بالجرم رهن الحبس المؤقت.