La police de la ville de Constantine a arrêté, aujourd’hui, un mineur âgé de 16 ans, poursuivi pour enlèvement et crime d’homicide volontaire avec préméditation sur un mineur âgé de 5 ans, qu’il a enlevé.

Les faits de cette affaire remontent au 7 avril en cours, lorsque la victime, a quitté le domicile familial, situé dans la commune Hama Bouziane, aux environs de 22h, dans une soirée du mois sacré de Ramadan.

Alerté de sa disparition, les services de sécurité ont intensifié les recherches et parvenus à identifier le suspect, qui a conduit la police jusqu’à l’endroit où il avait abandonné sa victime, à savoir, dans l’un des jardins de la commune Hama Bouziane, où elle a été retrouvée morte entachée de sang.

Le juge d’instruction des mineurs près le tribunal de Constantine a ordonné l’ouverture d’une enquête et placé l’accusé en détention provisoire.