أشرف وزير الاتصال, محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، على التنصيب الرسمي لرشيد بسطام مديرا عاما لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، بعدما كان قد كلف بتسيير هذه المؤسسة منذ شهر جانفي الماضي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن "مراسم التنصيب جرت بمقر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بالعاصمة، وبحضور إطارات من وزارة الاتصال وإطارات من المؤسسة".

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار وزير الاتصال إلى "جملة التحديات التي تواجه مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، وضرورة بذل المزيد من المجهودات للارتقاء بالعمل أكثر والنهوض بالمؤسسة ضمن بيئة دائمة التطور ومواكبة للمستجدات الراهنة".

كما أكد بوسليماني أن "مشاريع كبرى تنتظر مؤسسة TDA، على غرار توطين بث عمل القنوات التلفزيونية الخاصة عن طريق القمر الصناعي وتنظيم أكثر لقطاع الاتصال بما فيه السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني"، مضيفا أنه "بمجرد المصادقة على نصي القانونين المتعلقين بالإعلام ونشاط السمعي البصري سيشرع في تطبيق موادهما والتعامل بهما وفقا لما ينص عليه القانون".

وبالمناسبة، دعا وزير الاتصال كافة إطارات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي إلى "العمل سوية كل بدوره ومقامه للرقي بهذه المؤسسة ولعب الدور المنوط بها لتقديم الأفضل ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية".