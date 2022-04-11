استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الإثنين، رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأجرى الرئيس تبون محادثات على انفراد مع ماريو دراغي، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية فإن قضية الغاز ستكون على رأس أولويات المحادثات بين الطرفين.

ووفق نفس المصدر سيطلب الوفد الإيطالي، الذي يضم رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير البيئة ورئيس شركة إيني الطاقوية، زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا المقدرة حاليا بـ31 في المائة من واردات إيطاليا، حيث تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بعد روسيا في السوق الإيطالية.

كما ستكون الفرصة لمناقشة الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الايطالي المزمع عقده في الجزائر خلال الأشهر المقبلة بعد آخر قمة في روما عام 2015.

وكان رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد توجه إلى مقام الشهيد (الجزائر العاصمة) حيث وقف وقفة إجلال أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقام رئيس مجلس الوزراء الايطالي بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري ووقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

يذكر أن دراغي كان قد شرع، في وقت سابق من نهار اليوم، في زيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.