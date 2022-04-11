قال المستشار النمساوي كارل نيهامر أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "مباشرًا، صريحًا وصعبًا"، وفق ما نقلت رويترز.

وفي بيان بعد الاجتماع - الذي استمر حوالي 90 دقيقة بموسكو - قال نيهامر أن اللقاء لم يكن وديا، والهدف منه هو عدم ترك أي جهد في السعي لإنهاء الصراع، أو على الأقل إحراز تقدم إنساني للمدنيين في أوكرانيا.

وأضاف أن رسالته إلى بوتين هي أن الحرب يجب أن تنتهي لأنه لا يوجد فائز فيها.

تاريخيا، حافظت النمسا على علاقات مع روسيا أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي، غير أنها أعربت عن تضامنها مع أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فيفري الماضي.