أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية بين شركتي سوناطراك وإيني لتعزيز تزويد إيطاليا بالغاز الطبيعي الجزائري.

وقال دراغي عقب استقباله من طرف الرئيس تبون "إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أكون هنا بالجزائر، في البداية أريد أن أشكر الرئيس تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وكامل الطاقم الحكومي على حفاوة الاستقبال".

وأضاف دراغي "العلاقات الجزائرية-الإيطالية عميقة، فالجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في القارة الإفريقية والتبادل التجاري في تطور مستمر .. سبق للرئيس الإيطالي أن زار الجزائر شهر نوفمبر الماضي ونسعى اليوم لتقوية العلاقات وتعزيزها بين البلدين وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بلدينا في مجال الطاقة".

وأعلن دراغي توقيع اتفاقية بين سوناطراك وإيني لزيادة تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري، قائلا "بعد الأزمة في أوكرانيا تسعى إيطاليا إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز الطبيعي من أجل تقليل التبعية للغاز الروسي والاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم يدخل في هذا الإطار"، وأضاف "الحكومة الإيطالية تسعى لحماية مواطنيها حتى لا تبقى متعلقة بهذه الأزمة".

وأكد نفس المتحدث أن إيطاليا مستعدة للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة والمساهمة في دعم سوق الشغل في الجزائر إضافة على مجالات أخرى، حيث سيكون لقاء اليوم متبوع بلقاء القمة بين الحكومتين شهر جويلية المقبل.

وفي الأخير قال رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيكون سعيدا باستضافة الرئيس تبون في إيطاليا شهر ماي المقبل.