L’Algérie et l’1Italie ont signé, aujourd’hui, un accord stratégique portant sur l’approvisionnement de l’Italie en gaz naturel algérien.

"Nos gouvernements ont signé une déclaration d'intention sur la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie", a déclaré le président du conseil des ministres italien Mario Draghi.

« A cela s'ajoute l'accord entre Eni et Sonatrach pour augmenter les exportations de gaz vers l'Italie, mais l'Italie est également prête à collaborer sur les énergies renouvelables et l'hydrogène vert », ajoute Draghi.

Nous voulons accélérer la transition énergétique et créer des opportunités de développement et d'emploi", déclaré le Premier ministre Mario Draghi à Alger après la signature de l'accord énergétique avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

« L'Italie et l'Algérie veulent aussi renforcer leur coopération dans d'autres domaines en plus de celui de l'énergie. La réunion d'aujourd'hui sera suivie du quatrième Sommet intergouvernemental qui - j'ai le plaisir de l’annoncer- se tiendra ici à Alger les 18 et 19 juillet », ajoute Draghi.

« Avant le Sommet intergouvernemental, j'aurai le plaisir de rencontrer à nouveau le Président Tebboune, à l'occasion de sa visite d'Etat en Italie, fin mai», conclut Draghi.