رفضت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم طلب إدارة وفاق سطيف بتأجيل مقابلتها ضد مولودية الجزائر المزمع إجراؤها غدا الثلاثاء بملعب 8 ماي 45 في عاصمة الهضاب العليا.

وبررت الإدارة السطايفية طلبها بأن المقابلة ستقام 72 ساعة فقط قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

واستغرب ذات الإدارة، في بيان، هذا الرفض رغم أن الطلب مشروع –حسبها- باعتبار الوفاق يمثل الراية الوطنية في أغلى المنافسات الإفريقية.

واتخذت إدارة مولودية الجزائر نفس موقف الرابطة المحترفة، وفق البيان، الذي اعتبر أن إصرار النادي العاصمي على إجراء المقابلة يهدف للاستثمار في الظرف العصيب الذي يمر به الوفاق في الفترة الأخيرة.