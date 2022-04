Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a exprimé, lundi, sa "confiance totale" en la capacité de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à traverser "avec succès" les répercussions des profondes mutations géopolitiques qui s'opèrent actuellement de par le monde, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Ce que le monde d'aujourd’hui enregistre comme mutations géopolitiques profondes et défis sécuritaires complexes n’est en réalité que le prélude à des changements majeurs qui auront sans aucun doute des impacts et des répercussions sur l’ensemble des Etats du monde, sans exception", a affirmé le Général de Corps d'Armée dans une allocution d’orientation prononcée lors de sa visité de travail et d'inspection au Commandement des Forces de Défense aérienne du Territoire, qui a été suivie via visioconférence par les personnels des unités relevant de cette arme.

A cette occasion, le Général de Corps d'Armée a tenu à "exhorter les jeunes à avoir foi en leur pays et ses capacités, notamment dans ce contexte particulier", mettant l'accent à ce titre sur "la concurrence honorable parmi l'élite des cadres de l'ANP, visant à leur permettre d'assumer les responsabilités dans tous les domaines du métier des armes et à tous les échelons de commandement".

"En ce contexte particulier, nous voulons que les jeunes générations de demain aient foi en leur pays et ses capacités, entretiennent l'espoir en un avenir meilleur, œuvrent vers l'excellence professionnelle, basée sur la concurrence loyale. Nous voulons que la flamme de l'amour de l'Algérie et le sens du sacrifice demeurent vivaces dans les cœurs et les âmes", a-t-il affirmé, ajoutant que "dans ce cadre, je continuerai d'encourager la concurrence loyale parmi les cadres élites de l'ANP, de sorte qu'il n'y ait place que pour les plus compétents et les plus qualifiés, et de permettre de prendre des responsabilités dans tous les domaines du métier des armes et à tous les échelons de commandement".