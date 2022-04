Le chancelier autrichien Karl Nehammer a eu lundi un échange « dur » avec Vladimir Poutine à Moscou, où il a été le premier dirigeant européen à rencontrer le président russe en tête-à-tête depuis l'invasion de l'Ukraine.

En conférence de presse à Moscou, le chancelier a affirmé que son entretien avec Vladimir Poutine ne l'avait pas laissé particulièrement optimiste.

« De manière générale, je ne peux pas vous rapporter une impression optimiste de cette conversation avec le président Poutine. Une offensive massive est de toute évidence en préparation dans l'est de l'Ukraine. »

Ça n'a pas été un entretien amical, a aussi déclaré Karl Nehammer, cette fois dans un communiqué diffusé par ses services, et dans lequel il rappelait s'être rendu en Russie pour ne laisser passer aucune chance de mettre fin à la guerre.

La discussion avec le président Poutine a été très directe, ouverte et dure, a-t-il laissé savoir.