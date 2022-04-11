استدعت سلطة ضبط السمعي البصري مدير قناة النهار التلفزيونية على خلفية بثها لمشاهد تتنافى مع قداسة الشهر الفضيل وتمس بالقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري, حسب ما أفادت به ذات الهيئة, اليوم الاثنين, في بيان لها.

وأوضحت سلطة الضبط أنها "تابعت حلقات مسلسل 'حب الملوك' الذي يبث عبر قناة النهار تي.في، خلال سهرات رمضان"، حيث سجلت "مشاهد يتنافى محتواها مع قداسة الشهر الفضيل وتمس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع الجزائري، خاصة ضمن حلقته الثالثة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "وبعد دراسة الموضوع، قامت سلطة الضبط باستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات حول هذه المشاهد الخادشة للحياء التي لاقت أيضا ردود فعل ساخطة من طرف جميع شرائح المجتمع"، مضيفا أن مدير القناة "اعترف بالخطأ المرتكب رغم المجهودات التي تقوم بها القناة لتقديم برامج ترقى وتتماشى ومقومات المجتمع، خاصة في شهر رمضان الكريم"، مثلما نقله البيان.

وذكرت سلطة الضبط أنها كانت قد حذرت هذه القنوات، خاصة خلال شهر رمضان، ومن خلال بياناتها، بـ"ضرورة مراعاة الأخلاق والآداب العامة وضرورة الرقابة القبلية لبرامجها المختلفة".

ونتيجة لذلك، تقرر "توقيف بث حلقات مسلسل 'حب الملوك' لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ اليوم الاثنين إلى غاية الجمعة المقبل, مع تقديم اعتذار من طرف القناة للرأي العام والتزامها الصارم بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء بالمراقبة القبلية للبرامج المختلفة، خاصة في شهر رمضان المقدس".

وحذرت السلطة من أنها "ستتخذ إجراءات ردعية في حال الإخلال بهذا الالتزام".