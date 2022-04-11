استقبل مستشفى "يسعد خالد" لمعسكر ليلة الاحد إلى الاثنين أكثر من 20 طالبة تقمن بالإقامة الجامعية "1500 سرير" للبنات بذات المدينة تعرضن لتسمم غذائي, وفقا لما أفادت به مساء اليوم الاثنين مديرية الصحة.

وأوضح ذات المصدر لوأج بأن المديرية المذكورة أحصت أكثر من 20 طالبة تقمن بالإقامة الجامعية "1500 سرير" للبنات أصبن بأعراض تسمم غذائي المتمثلة في الغثيان والحمى والإسهال سهرة أمس الأحد ليتم نقلهن إلى مستشفى "يسعد خالد" لمعسكر لتلقي العلاج الضروري.

وفور تسجيل حالات التسمم هاته تم إجراء تحقيق وبائي على مستوى الإقامة الجامعية المذكورة "لمعرفة أسباب هذا التسمم" وذلك من طرف مصلحة الوقاية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لمعسكر وفق نفس المصدر.

ومن جهته قام الوالي عبد الخالق صيودة مساء اليوم الاثنين بزيارة الطالبات المصابات بهذا التسمم بمستشفى "يسعد خالد" لمعسكر أين وقف واطمأن على حالتهن الصحية حيث تم إخضاعهن للكشف الطبي وتقديم العلاج الضروري والتكفل الصحي اللازم بهن استنادا إلى خلية الاتصال لمصالح الولاية.

وأمر مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية مسؤولي قطاع الصحة والخدمات الجامعية بالولاية بضرورة التكفل بالمصابين في انتظار الكشف عن أسباب هذا التسمم.