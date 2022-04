كشفت دراسة أولية حديثة عن استمرار الانخفاض في "متوسط العمر المتوقع" في الولايات المتحدة في عام 2021، على خلاف التحسُّن الذي شهدته كثير من البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع بعد التعافي من آثار جائحة كورونا، وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة يرجع معظمه إلى زيادة الوفيات بين الأمريكيين البيض.



في حين أشارت الدراسة الجديدة، التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، إلى أن الولايات المتحدة ودولاً كثيرة شهدت انخفاضاً حاداً في متوسط العمر المتوقع في عام 2020 تحت تأثير جائحة كورونا، إلا أن معدل التطعيم بين السكان زاد بحلول عام 2021، فبدأت "دول نظيرة" عديدة تشهد عودة الارتفاع في متوسط العمر المتوقع، وفق تقرير نشرته صحيفة The New York Times الأمريكية.



الدول النظيرة التي استدل بها الباحثون هي النمسا وبلجيكا والدنمارك وإنجلترا وويلز وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وأيرلندا الشمالية والنرويج والبرتغال وأسكتلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا. واستند الباحثون في حساب تقديرات العمر المتوقع إلى أرقام التعداد الرسمي عامي 2019 و2020، ثم قيست إلى تقديرات عام 2021 باستخدام معايير نمذجة موثوقة.



فيما ظن خبراء الصحة العامة الأمريكيون في ولايات كولورادو وفرجينيا وواشنطن العاصمة أن الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعاً مشابهاً في متوسط العمر المتوقع، إلا أن ما حدث كان خلاف ذلك، فقد كشفت تقديرات الدراسة إلى أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة استمر في الانخفاض في عام 2021، بإجمالي 2.26 سنة عن نظيره في عام 2019.



حيث تدل نتائج الدراسة حول متوسط العمر المتوقع على مقدار الخسائر الناجمة عن الوباء، فمن بين نحو 3.3 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة أبلغت عنها السلطات الفدرالية في عام 2020 (العام الأول للوباء)، بقيت أمراض القلب والسرطان هي الأسباب الرئيسية للوفاة، وجاءت كورونا في المرتبة الثالثة، بما يقرب من 350 ألف وفاة، أي نحو 10% من إجمالي الوفيات. أمَّا في عام 2021، فارتفعت حصة كورونا من أسباب الوفاة، لتبلغ 478.286 ألف حالة وفاة، بزيادة قدرها 38%، وفقاً لبيانات صحيفة The New York Times الأمريكية.



في حين شملت أبرز الأسباب الأخرى للوفيات في الولايات المتحدة: الإصابات الجسدية، والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة، ومرض الزهايمر، والسكري، والالتهاب الرئوي، وأمراض الكلى، وهي أمراض يرتبط كثير منها ارتباطاً كبيراً بالسمنة المنتشرة بين سكان الولايات المتحدة.

من جانبه، يقول الدكتور ستيفن وولف، أستاذ طب الأسرة وصحة السكان في جامعة فرجينيا كومنولث وأحد باحثي الدراسة، إن الانخفاض الإجمالي في متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة لعام 2021 يكاد يُعزى بالكامل إلى زيادة الوفيات بين السكان البيض.



كما أرجع الدكتور وولف زيادة الوفيات بين السكان البيض إلى كونهم يُشكِّلون نسبة كبيرة من السكان في الولايات والطوائف التي تساهلت في قيود جائحة كورونا، وعارضت التطعيم وسياسات التقييد التي أُقرت للحد من تفشي الفيروس.