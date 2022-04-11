أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بوسط وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية، ستتهاطل بداية من أمسية اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و30 ملم محليا.