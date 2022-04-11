أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بوسط وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية، ستتهاطل بداية من أمسية اليوم بداية من الساعة السادسة (18:00) إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) من بعد ظهر يوم غد الأربعاء، على ولايات شمال الأغواط، شمال الجلفة، تيارت، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر والبليدة. بالإضافة إلى ولايات سيدي بلعباس، مستغانم، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و50 ملم محليا.