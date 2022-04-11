تمكن عناصر الدرك الوطني بباتنة من حجز سلعا بقيمة خمسة ملايير كانت موجهة للمضاربة في ثلاثة مستودعات تابعة لتاجرين.

ونقلت إذاعة باتنة الجهوية عن ذات الجهاز الأمني إنه تم خلال هذه العملية حجز أزيد من 80 قنطار سكر وأزيد من 126 قنطار فرينة وأزيد من 222 قنطار من الحبوب المختلفة وازيد من 113قنطار من القهوة من مختلف العلامات.

وأضاف نفس المصدر إنه تم توقيف التاجرين ووضعهما تحت إجراء التوقيف للنظر بمقر الفرقة ورفع ضدهما جنحة المضاربة وجنحة عدم ا امتلاك الفواتير وجنحة ممارسة تجارة تدليسية وجنحة التهرب الضريبي وجنحة عدم احترام شروط التخزين والتبريد وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.