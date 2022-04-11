أنهى رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، ماريو دراغي، ليلة البارحة زيارة عمل للجزائر دامت يوما كاملا، في إطار تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء من الحكومة.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر لتعزيز تعاون تاريخي وثيق أكثر فأكثر في عدد من المجالات سيما منها في ميدان الغاز حيث تعد إيطاليا أول زبون للجزائر التي تضمن ثلث تمويناتها الغازية من الجزائر.

وقد شهدت الزيارة توقيع اتفاقية بين عملاقي الطاقة في البلدين سوناطراك وإيني بحضور عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)".

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك، أن هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين "بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار".

وبلغ الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا سنة 2020 حوالي 6 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار صادرات جزائرية نحو إيطاليا سيما المحروقات و2.42 مليار دولار واردات من هذا البلد خاصة التجهيزات.