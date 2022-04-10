ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار مرض كوفيد-19 في حين حذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو3.03 بالمائة إلى 101.46 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة دولارات أو 3.18 بالمائة إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش. وانخفض الخامان أربعة بالمائة عند الإغلاق يوم الإثنين.

وقالت شنغهاي يوم الإثنين إن أكثر من سبعة آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما وستقرر أيا منها سترفع عنه القيود.