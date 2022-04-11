توفي شخص وأصيب ستة آخرون في حوادث مرور وسقوط من عمارة وقعت ليلة البارحة بولايتي الشلف وميلة.

وأفادت خليتا الإعلام والاتصال للحماية المدنية في الولايتين عبر صفحتيهما على الفايسبوك، بوفاة شخص في العقد الرابع من العمر في حادث انحراف وانقلاب جرار فلاحي في منحدر ببقعة الخنانسة في بلدية الهرانفة بولاية الشلف.

وبذات الولاية تدخلت الوحدة الثانوية لبوقادير بعد أذان المغرب بدقائق بحي عميروش الدوايدية من أجل إسعاف شخص في العقد الرابع من عمره سقط من الطابق الثاني لعمارة، تضاربت الآراء حول أسباب سقوطه بين من يقول محاولة انتحار وبين اعتبره سقوطا، وبينما تبقى دوافع السقوط غامضة فإن إسعافات الحماية المدنية أنقذت الضحية الذي وجد وهو يعاني من آلام في الظهر والرجل ونزيف في الأنف، بحيث قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى الصبحة.

وبولاية ميلة تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي النجاء في حدود الساعة العاشرة ليلا وأربعا وأربعين دقيقة (22:44) من أجل حادث مرور ناجم عن انحراف وانقلاب شاحنة صغيرة بقرية قريبصة في بلدية ودائرة وادي النجاء.

وأوضح بيان لذات الهيئة إن الحادث أسفر عن إصابة خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و27 سنة بجروح مختلفة، تم إجلاؤهم إلى مصلحة الإستعجالات بوادي النجاء.