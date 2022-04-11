أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، على ضرورة استحداث مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات مع خلق أقطاب على مستوى الولايات الكبرى على غرار وهران، عنابة والجزائر عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهدف توفير أحسن الخدمات الصحية للمواطنين على اعتبار أن هذه الوحدات الإستعجالية تشكل الوجهة الأولى للمريض.

وحسب بيان الوزارة، شدد البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد لدى مواصلته للقاءاته التقييمية الأسبوعية بمدراء الصحة للولايات حيث اجتمع معهم ظهر أمس الإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بحضور الأمين العام للوزارة الأستاذ عبد الحق سايحي وكذا إطارات من الإدارة المركزية على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الصحة بهدف ضمان التكفل الأمثل بالمريض خاصة على مستوى أقسام الإستعجالات.

وبعد الاستماع لمختلف الشروحات والتوضيحات المقدمة من قبل مدراء الصحة والمتعلقة بعديد المشاريع الجاري إنجازها على مستوى العديد من الولايات أكد الوزير أهمية إحداث التغيير المنتظر من قبل المواطنين من خلال تمكينهم من الحصول على مختلف الخدمات الصحية في ظل الإمكانيات والتجهيزات التي يتم توفيرها على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بما فيها العيادات المتعددة الخدمات والتي يجري إعادة تهيئة عدد منها مع جعلها تعمل بنظام 24/24سا.

وخلال حديثه مع مدراء الصحة للولايات، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الخاصة بإعادة تفعيل قاعات العمليات غير المستغلة بهدف ضمان التغطية الصحية، داعيا إياهم إلى ضرورة استغلالها مجددا في ظل توفر الإمكانيات والموارد البشرية اللازمة.

من جهة أخرى، نوه الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه الشريك الاجتماعي حيث أكد أنه يجب الاستماع لانشغالاته، معتبرا إياه مصدر اقتراحات للعمل بها بهدف تطوير المنظومة الصحية.