أكدت منظمة الصحة العالمية، إنها تتعقب عشرات الإصابات بسلالتين جديدتين، مرتبطتين بمتحور أوميكرون. وذكرت المنظمة أنها تعمل على دراسة السلالتين شديدتي الانتقال، للتأكد إن كانتا تحملان أعراضا أكثر حدة وخطورة من فيروس كورونا، مقارنة بالسلالات الأربع السابقة المتحورة عن "أوميكرون".

وأضافت المنظمة سلالتي "BA.4" و"BA.5" الشقيقتين، إلى قائمة السلالات الأخرى التي تعمل على تتبعها، المنبثقة من متحورة أوميكرون الأصلية "BA.1" وأيضا "BA.2"، وهما السلالتان الطاغيتان عالميا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى "BA.1.1" و"BA.3"

. وقالت إنها تعمل على تعقب السلالتين بسبب "طفراتها الإضافية التي يجب دراستها بشكل أعمق لفهم تأثيرها على احتمالية التهرب من المناعة". يذكر أن الفيروسات تتحور دوما، لكن هناك طفرات معينة قد تؤثر على قدرة الفيروس على التفشي في جسد المصاب أو تهربه من المناعة الأولية التي قد تمنحها اللقاحات، أو قد تؤثر على شدة العدوى أو المرض.

فعلى سبيل المثال، تشكل سلالة "BA.2" اليوم قرابة 94 في المائة من الحالات المرتبطة وهي أكثر قابلية للعدوى من شقيقاتها، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنها لا تسبب بالضرورة أعراضا أكثر حدة. وقد سجل نظام "GISAID" لتعقب الأمراض عشرات الحالات فقط من سلالتي "BA.4" و"BA.5"، وفقا للمنظمة.

وأعلنت وزارة الأمن الصحي البريطانية، الأسبوع الماضي، تسجيل سلالة "BA.4" في جنوب إفريقيا والدنمارك وبوتسوانا وأسكتلندا وإنجلترا، منذ 10 وحتى 30 مارس الماضي.

أما سلالة "BA.5" فقد وثقت في جنوب إفريقيا ابتداء من الأسبوع الماضي، لكن بوتسوانا، أكدت، الإثنين، تسجيل أربع حالات من سلالتي "BA.4" و"BA.5" بين أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 عاما، سبق أن تلقوا تطعيما كاملا وأصيبوا بأعراض خفيفة.