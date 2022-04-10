ارتفعت العقود الآجلة للقمح لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف بشأن نقص المعروض على المدى القصير، والتأثير السلبي للطقس السيء على المحاصيل في عدد من الدول المصدرة للحبوب التي تمثل سلة غذاء العالم.

وحسب مؤشرات بلومبرغ، ارتفعت أسعار القمح 1.8بالمائة أو 20 سنتا لتسجل مستوى 11.09 دولار للبوشل (يعادل 27 كيلوغراما)، وصعدت الذرة 0.96بالمائة أو 8.2 سنتا عند مستوى 7.67 دولار للبوشل وتتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية أن ينكمش محصولها إلى 18.2 مليون طن، أي ما يقرب من نصف إنتاج العام الماضي.

كما خفضت كل من وزارة الزراعة الأمريكية والأمم المتحدة توقعاتهما لشحنات الذرة الأوكرانية يوم الجمعة. من جانبه، قال كبير اقتصاديي السلع الأساسية في "StoneX"، أرلان سوديرمان، إن "تأثير محصول الولايات المتحدة تزايد مع غياب أوكرانيا".

ومن المتوقع أن تستمر قيود المعروض العالمي من الحبوب الأساسية في موسم 2022-2023، حيث تتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية انخفاض محصول الذرة بنسبة 39بالمائة عن العام الماضي.