توفي ليلة أمس الإثنين رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية سعيدة لكرة القدم محمد مساعدي عن عمر ناهز 55 سنة، إثر مرض عضال، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الولاية.

وكان المرحوم مساعدي انتخب سنة 2016 لتولي رئاسة النادي الهاوي لفريق مولودية سعيدة المنتمي للرابطة الثانية قبل أن يعاد انتخابه لعهدة ثانية سنة 2020 .

وإثر تلقيهم خبر وفاة المرحوم محمد مساعدي تقدم كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسعيدة ومدير الشباب والرياضة بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد وأسرة ومحبي فريق المولودية. وسيشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير اليوم الثلاثاء بمقبرة الربع بمدينة سعيدة.