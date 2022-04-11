توفي 25 شخصا وأصيب 1055 آخرون إثر وقوع 886 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن، خلال القترة الممتدة من 3 إلى 9 أفريل الجاري، حسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية البويرة بوفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 25 آخرا تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 18 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 613 تدخلا سمح بإخماد 379 حريقا منها منزلي، صناعي إلى جانب حرائق أخرى مختلفة، كان أهمها في ولاية الجزائر، حيث سجلت 97 تدخلا على إثر نشوب 69 حريقا.