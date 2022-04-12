طلب المدعي العام الرياضي، توقيف رئيس نادي جوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي لمدة 12 شهرا ونائبه التشيكي بافيل نادفيد لـ 8 أشهر إضافة إلى مسؤولين آخرين سابقين وحاليين.

وحسب شبكة قنوات "بيين سبورتس" القطرية، فإن القرار المتخذ جاء على خلفية تورطهم في قضايا التلاعب بأسعار اللاعبين.

ونقلا عن المصدر ذاته فإنه من بين المسؤولين المطلوب معاقبتهم المدير الرياضي السابق باراتيتشي (16 شهراً) والمدير الحالي للبيانكونيري أريفابيني (8 أشهر).

كما شملت اللائحة رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتيس، الذي طالب المدعي العام الرياضي بإيقافه 11 شهراً.