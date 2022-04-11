أعلنت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة نسيب ناجية، أن مديرية النقل لولاية الجزائر قد قامت بتدعيم وفتح خطوط نقل برية جديدة.

وأشارت الوالي المنتدب في منشور عبر الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية لزرالدة على "فايسبوك"، إلى أن المواطنين الراغبين في الاستثمار مدعوون إلى تقديم الطلب عن طريق البريد المسجل إلى مديرية النقل لولاية الجزائر ص ب رقم 72 بوڤرة-الأبيار.

وأضاف ذات المصدر، أن الملف يحتوي على طلب خطي "نموذج مرفق بهذا الإعلان"، نسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، نسخة من محضر المراقبة التقنية قيد الصلاحية وبطاقة الإقامة.

في حين تتم دراسة الملفات وفق احتياجات كل خط مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الطلب، طبيعة الخط، حالة المركبة، نوع المركبة، سن المركبة. كما يتم حذف الخط من القائمة تلقائيا بعد تلبية العدد المطلوب من الاحتياجات.

وكل ملف ناقص أو غير مستوفي للشروط المطلوبة لا يؤخذ بعين الاعتبار

و الجدول الآتي يبين الخطوط الجديدة التي تمس كل من بئر مراد رايس، زرالدة، السويدانية وسطاوالي