أعلن اليوم الثلاثاء، الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، عن فض العلاقة التي تربطه مع مدرب المنتخب الأول باتريس بوميل.

وجاء في البيان، الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الإيفواري على الفايسبوك أن عقد التقني الفرنسي، وصل إلى نهايته في السادس أفريل الجاري أي بعد 24 شهرًا.

وأشرف بوميل على رأس الجهاز الفني لـ "الفيلة" في 4 مارس من عام 2020، وخرج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا الأخيرة بركلات الترجيح أمام مصر، كما فشل في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

وشغل المدرب الشاب منصب مساعد المدرب مع مواطنه هيرفي رونار وحقق معه اللقب القاري مرتين، في 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

للتذكير فإن الانتخابات الرئاسية للاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ستجرى في الـ 23 من أفريل الجاري.