تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، الأسبوع المنصرم، من معالجة قضية نوعية، متمثلة في تفكيك نشاط شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات، يمتد نشاطها بين ولايتي البيض وبشار، انطلاقا من المملكة المغربية.

وأفاد بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إن المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات حجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و375 كغ، كما أوقفت أبرز عنصر في الشبكة، الذي يبلغ من العمر 33 سنة وينحدر من ولاية برج باجي مختار.

وأضاف البيان، أنه مواصلة للتحقيق، تم تحديد هوية باقي عناصر الشبكة المتواجدين في حالة فرار، حيث تم إيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت عن جناية الاستيراد، الشحن، النقل، الحيازة، العرض والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة.