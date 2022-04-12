يستأنف المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين،- الذي أنهى يوم الأحد تربصه الإعدادي الأول الذي اتسم بخوض مقابلتين وديتين مع منتخب الطوغو (1-0 و0-0)-، نشاطه شهر جوان المقبل بإجراء محطة إعدادية ثانية تتخللها دورة ودية بمشاركة أربع منتخبات، وذلك في إطار التحضير لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2022 المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 8 إلى 31 جانفي المقبل .

فعقب انتهاء التربص الإعدادي الأول منذ التتويج بالتاج العربي، حرص الناخب الوطني مجيد بوقرة على توجيه عبارات الشكر للاعبيه على اجتهادهم وجديتهم وانضباطهم خلال الحصص التدريبية وعلى آداءهم الجيد في المقابلتين الوديتين أمام منتخب طوغو بالبليدة "حسب ما أفاد به بيان الهيئة الفدرالية.

وكان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد شرع يوم 3 ابريل 2022 في إجراء تربص إعدادي بالمركز الفني بسيدي موسى، أسدل عليه الستار سهرة يوم الأحد بإجراء مقابلة ودية ثانية ضدّ المنتخب الطوغولي انتهت بنتيجة التعادل (0-0)، بعد أن عرفت المقابلة الأولى التي لعبت يوم الخميس فوز أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة بنتيجة (1-0) وهي المقابلات التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة .

وحرص الناخب الوطني على حث رفاق المهاجم دحماني مسجل الهدف الوحيد للخضر، على مواصلة العمل بنفس الالتزام و الجدية على مستوى انديتهم, ضاربا لهم موعدا في شهر يونيو المقبل بمناسبة التربص التحضيري الثاني الذي ستتخلله المشاركة في دورة رباعية.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنّ عملية القرعة الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022، ستسحب يوم 28 أفريل الجاري، على أن تنطلق الأدوار الإقصائية من هذه المنافسة شهر جويلية المقبل .