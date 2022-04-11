وجه النائب في المجلس الشعبي الوطني، عز الدين زحوف، سؤالا كتابيا إلى وزير الاتصال بخصوص البرامج التلفزيونية الرمضانية.

ونشر النائب البرلماني نص السؤال على صفحته في "الفايسبوك"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"الانحلال" الذي آلت إليه بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية في شهر رمضان من خلال ما تعرضه من مضامين هادمة للقيم وتتنافى مع الأعراف الاجتماعية للأسرة الجزائرية.

وتوجه النائب بسؤال إلى وزير الاتصال، محمد بوسليماني، حول دور مصالح الوزارة في متابعة ومراقبة "التجاوزات" قبل وقوعها، وعن الإجراءات الردعية التي سيتم اتخاذها من أجل إيقاف هذه "الانحرافات وعدم تكرارها".

وفي نفس السياق، كان البرلماني عن كتلة حركة مجتمع السلم، عبد الله عوماري، الدائرة الانتخابية ولاية غليزان، قد وجه هو الآخر سؤالا كتابيا إلى وزير الاتصال بخصوص ما وصفها بـ"بعض البرامج الرديئة" التي تبث على القنوات الخاصة والتي تتنافى كلية وعادات وتقاليد الشعب الجزائري.

وتساءل البرلماني عن الجهة المسؤولة عن مراقبة ومراجعة الحصص التلفزيونية قبل بثها، وهل ثمة إجراءات ردعية ستتخذها الوزارة الوصية لمتابعة المنتهكين لهاته الأدبيات.