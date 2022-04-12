تم تسجيل ببلدية سدراتة (سوق أهراس) بؤرة بـ15 إصابة بالحمى المالطية وسط الأبقار، حسبما كشفت عنه اليوم الثلاثاء المفتشية البيطرية بالولاية.

وأوضح المفتش البيطري أحمد مقيطع بأن هذه البؤرة قد تم معاينتها مساء أمس الاثنين بمستثمرة فلاحية ببلدية سدراتة وذلك عقب نتائج التحاليل البيطرية التي أجريت بالمخبر الجهوي البيطري لولاية الطارف المجاورة الذي أخذ عينات للدم من 62 بقرة حلوب بذات المستثمرة الفلاحية.

وقد كشفت نتائج التحاليل عن 15 حالة موجبة من أصل 62 بقرة تم تحليل عينات من دمها لعمليات، حسبما أشار إليه ذات المسؤول، مضيفا أنه تم مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها وذلك بإرسال أمر بالذبح الإلزامي للأبقار الـ15 المصابة بالحمى المالطية.

وأشار المفتش البيطري بالولاية أنه بعد القيام بعملية الذبح الإلزامي للأبقار المصابة سيقدم المربي المتضرر ملفا لتعويضه وذلك على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية والذي سيكون على حساب الصندوق المتخصص طبقا للتشريع البيطري.

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد المصدر بأن عمليات التلقيح ضد داء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة وداء الجدري متواصلة بولاية سوق أهراس على أن تختتم منتصف أبريل الجاري.