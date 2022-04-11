قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وألقى الفريق شنڨريحة كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد في مستهلها أن لكل جيل معركته وأن معركة شباب الجيش الوطني الشعبي، ومن خلالهم شباب الجزائر قاطبة، هي مواصلة المسيرة والحفاظ على استقلال الوطن وسيادته، وهي معركة وعي بامتياز، وهي أخطر المعارك على الإطلاق، لأنها تتعلق بمستويات غير مادية كالفكر والقيم.

وحرص رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بهذه المناسبة على حثّ الشباب على التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص، ورص الصفوف، من أجل كسب هذه المعركة حتى يكونوا في مستوى ثقة شعبهم، وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء الثورة، وشهداء الواجب الوطني.

في ختام اللقاء أسدى الفريق جملة من التوجيهات والتوصيات التي تندرج في مجملها في إطار رفع درجة اليقظة وكذا تأمين مختلف المرافق العمومية، بما يسمح للمواطنين بأداء فريضة الصيام في جو من السكينة والأمن والاطمئنان.