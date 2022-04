Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l’Armée Nationale Populaire a effectué une visite de travail et d’inspection en 1ère Région Militaire à Blida.

Le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la 1ère Région Militaire, lors de laquelle il a prononcé une allocution d’orientation, suivie via visioconférence, par les personnels des unités relevant de ladite Région. Il a, tout d’abord, souligné que chaque génération a son combat et que le combat de la jeunesse de l’Armée Nationale Populaire, et à travers eux les jeunes de toute l’Algérie, est de poursuivre la marche et de sauvegarder l’indépendance de la Nation et sa souveraineté. Un combat de conscience par excellence et l’un des plus périlleux tant il se tient sur des niveaux immatériels à l’image de la pensée et des valeurs :

Le Général de Corps d’Armée a tenu à exhorter les jeunes à s’armer de conscience, de savoir et de dévouement dans le travail, et à serrer les rangs afin de remporter cette bataille et honorer la confiance placée en eux par leur peuple et être à la hauteur des exigences requises pour préserver le legs des Chouhada de notre Glorieuse Révolution et du devoir national.