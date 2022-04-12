عاينت فرق لجنة المراقبة التقنية التي شكلتها السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج عقب حادث انفجار الغاز الذي وقع يوم الخميس المنصرم بمنزل بحي 5 جويلية بعاصمة الولاية، 120 بناية تقع بمحيط الحادث، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية و لجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، خلال زيارته الأخيرة للولاية لتقديم واجب العزاء ومعاينة مخلفات الحادث، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجنة للمراقبة التقنية تعمل على إحصاء كل السكنات المتضررة وتصنيفها حسب نوعية الضرر وذلك للتكفل بها حالة بحالة، وفق نفس المصدر.

وقد عاينت اللجنة 120 مسكن بمحيط الحادث وصنفتهم حسب درجة الضرر من الأحمر إلى البرتقالي ثم الأخضر للتكفل بهم وذلك في انتظار تعويض المتضررين، حسب توضيحات مصالح الولاية.

وأحصت اللجنة 10 أسر تضررت مساكنها بنسبة كبيرة، وقد اقترحت الولاية على أصحاب البنايات المتضررة اختيار الصيغة المناسبة للتكفل بسكناتهم في انتظار الحصول على التعويض، سواء تأجير سكنات طيلة فترة التكفل بعملية الترميم، أو الإقامة بمساكنهم مع التكفل بترميمها حسب نسبة تضرر البناية.

من جهته، أسدى رئيس الجهاز التنفيذي المحلي تعليمات بشأن تجديد القناة الرئيسية للغاز الطبيعي بحي 5 جويلية وذلك نزولا عند رغبة مواطني الحي، فيما تواصل الفرق التقنية المختصة عملية معاينة مختلف الشبكات بتجهيزات جد متطورة.

كما تم تنصيب خلية تتشكل من مختلف القطاعات للتكفل بالمتضررين من هذا الحادث الذي أسفر عن هلاك 10 أشخاص وجرح 16 آخرين، وذلك تطبيقا لتعليمات بلجود الذي أمر كذلك بفتح تحقيق في الحادث سيتم الكشف عن نتائجه فور الانتهاء منه, حسب ما تم التذكير به.