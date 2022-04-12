قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية زعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان، أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حظر الحجاب في الجزائر، في خطأ أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلت مرشحة اليمين المتطرّف، ضيفة على راديو "فرانس أنتر"، اليوم الثلاثاء، وتوعدت لوبان بإلغاء الحجاب بشكل كلي في فرنسا، ما دفع بالصحفية إلى القول أن فرنسا قد تصبح أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.

وردت لوبان أن "بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"، دون أن تصحح لها المحاورة أن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.

وأثار تصريح لوبان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغربوا كيف لم يدرك الموجودون في الأستوديو أن المعلومة خاطئة.

وحلّت لوبان ثانيا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أفريل.