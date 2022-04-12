أجريت، زوال اليوم، ثلاثة مقابلات في افتتاح الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وحقق نصر حسين داي فوزه الأول بعد 5 مقابلات، جاء ذلك على حسبا وداد تلمسان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورغم الانتصار تبقى النصرية في المركز 16 برصيد 21 نقطة، كما يحافظ الزيانيون على المركز الأخير في جدول الترتيب بـ10 نقاط فقط.

كما حقق أولمبي المدية، الذي يصارع هو الآخر للخروج من منطقة الهبوط، فوز ثمينا على حساب شباب قسنطينة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعتبر هذه الهزيمة الأولى للسنافر منذ تولي خير الدين مضوي العارضة الفنية محققا 3 انتصارات وتعادلين قبل أن يسقط في المدية.

ويحتل أبناء مدينة الجسور المعلقة المرتبة الرابعة مؤقتا برصيد 40 نقطة، في الوقت الذي يبقى أبناء التيطري في المركز 15 بـ25 نقطة.

في مقابلة أخرى أقيمت بمدينة الأربعاء افترق الأمل المحلي ونجم مقرة على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، وهي النتيجة التي تخدم أكثر الضيوف الذين رفعوا رصيدهم إلى النقطة 33 ويتجهون رويدا رويدا لضمان البقاء في الرابطة الأولى، فيما يحتل أمل الأربعاء المرتبة 12 بـ28 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الخطر.