استدعت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، مديرة قناة الشروق على خلفية ما ورد إليها من شكاوى وما راج بخصوص "تجاوزات تمس بقدسية شهر رمضان الكريم" حول محتوى حلقات مسلسل "بابور اللوح" الذي تبثه هذه القناة.

وجاء في بيان لسلطة الضبط: "إثر ما ورد لسلطة ضبط السمعي البصري من شكاوى وأيضا إثر ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول التجاوزات التي تمس بقدسية شهر رمضان الكريم وبمبادئ ديننا الحنيف من خلال بعض حلقات مسلسل 'بابور اللوح' الذي يبث في ليالي رمضان، قد بثتها الشروق تي.في، قامت سلطة ضبط السمعي البصري باستدعاء مديرة القناة إلى مقرها، حيث قدمت توضيحات تنفي فيها بث القناة لهذه المشاهد وأن كل ما نسب لها هو تلفيق وافتراء لأن المسلسل قد تم بثه السنة الماضية في منصات أخرى كاملا دون رقابة، مما يجعل البعض يقوم بوضع الكثير من المشاهد التي تتنافى ومبادئ وقيم المجتمع الجزائري في منصات التواصل الاجتماعي ثم يقوم بنسبها لقناة الشروق التي تملك فقط حق البث التلفزيوني دون غيره لهذا المسلسل".

وأضاف نفس البيان أن "سلطة ضبط السمعي البصري، وبعد دراستها لرد مسؤول القناة واطلاعها على محتوى الحلقات التي بثتها القناة، طلبت من القناة تقديم توضيح للرأي العام تتبرأ فيه مما ينسب إليها".

وبهذه المناسبة، نبهت سلطة الضبط مرة أخرى إلى "الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية، لاسيما في شهر رمضان الفضيل".