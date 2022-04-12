في مواجهة مجنونة جرت وقائعها بالعاصمة الأسبانية مدريد، قاد المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، سهرة اليوم، ناديه ريال مدريد الاسباني للتأهل إلى الدور النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ31 في تاريخه، بعد إقصاء ضيفه تشيلسي الانجليزي (5-4)

وعرفت المواجهة عدة سيناريوهات متقلبة، بعد أن دخل الضيف الانجليزي بكل قوة منذ الدقائق الأولى من المباراة، وحرم أصحاب الديار من الكرة وسجل 3 أهداف كاملة محققين ريمونتادا مؤقتة، بعد خسارتهم في لقاء الذهاب على أرضهم بنتيجة 1-3 سجل فيها بن زيمة هاتريك تاريخي.

وفي الوقت الذي كان يضع فيه الانجليز قدما في النصف النهائي، استفاق أشبال أنشيلوتي، الذين أدوا مباراة سيئة، في الدقيقة 80، عن طريق البديل رودريغو ليعيد الأمل لنادي الملكي ويعطي فرصة لزملائه للذهاب إلى الشوطين الإضافيين بعد التعادل في المواجهتين 3-3.

وفي الشوط الإضافي الأول أسكن كريم بن زيمة الكرة في شباك ماندي برأسية محكمة، ليقلب الطاولة على تشيلسي الذي كان يسير بخطى ثابثة نحو تحقيق ريمونتادا تاريخية.

ويواصل النجم الفرنسي، 34 عاما، أداءه الرائع هذا الموسم بعد تسجيله ثلاث أهداف كاملة في لقاء الذهاب الاسبوع الماضي، ما سمح لنادي العاصمة الاسبانية بالعودة بفوز كبير من انجلترا، خلال لقاء الذهاب.

ويستمر المهاجم الفرنسي في تحطيم الارقام القياسية هذا الموسم رغم تقدمه في السن، 34 عاما، حيث صار أول لاعب فرنسي يتمكن من تسجيل 12 هدفا خلال موسم واحد من مباراة دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه النادي الملكي في النصف النهائي، الـ 31 في تاريخه، الفائز من لقاء مانشيستر سيتي- أتليتيكو مدريد، التي ستقام غدا الأربعاء.

وبهذا التأهل يكون كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد حقق للمرة الثامنة في مسيرته التأهل إلى النصف النهائي للمنافسة القارية، ويعادل الرقم القياسي في تاريخ المسابقة ، الذي حققه بيب جوارديولا وخوسيه مورينيو. (ثماني مرات).

كما يعتبر انشيلوتي اكثر من احرز لقب الابطال كمدرب رفقة الفرنسي زيدان في نسختها الحديثة.