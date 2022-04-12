يتواصل اليوم الأربعاء تساقط الأمطار الغزيرة التي يتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية وتساقط حبات البرد على الولايات الوسطى والشرقية والغربية للبلاد إلى غاية يوم الجمعة المقبل، حسبما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضحت ذات النشرية المصنفة في المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد، ستستمر في التهاطل اليوم إلى غاية الساعة منتصف النهار من يوم غد الخميس، على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، وبرج بوعريريج، أم البواقي، ڤالمة، عنابة والجلفة، كما تخص هذه الأمطار أيضا ولايات شمال المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة وتيبازة.

ويتوقع أن تصل كمية التساقط بهذه الولايات بين 30 و50 ملم وقد تصل أو تتعدى 60 ملم محليا. وستنتقل هذه الأمطار بداية من فجر يوم غد الخميس إلى غاية فجر يوم الجمعة القادمة إلى ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة وتيارت. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 30 و50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 70 ملم محليا.