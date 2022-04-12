يتواصل اليوم الأربعاء تساقط الأمطار الغزيرة التي يتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية وتساقط حبات البرد على الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، حسبما أفادت مصالح الأرصاد الجوية في تشرية خاصة.

وأوضحت ذات النشرية المصنفة في المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد، ستستمر في التهاطل اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، الجلفة، بجاية، برج بوعريريج وسطيف.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و50 ملم محليا.