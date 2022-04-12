سيتدعم قطاع الحماية المدنية بولاية تيبازة قبل موسم الاصطياف القادم بمدرج هبوط طائرات عمودية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.

وأوضح المدير المحلي للحماية المدنية، الرائد كواصي إبراهيم، أنه يتوقع أن يتم تهيئة موقع موجود ببلدية حجرة النص بغرب الولاية بطول 900 متر لاستغلاله كمدرج هبوط لطائرات عمودية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.

وكان هذا الموقع الذي يعرف حاليا بعض المشاكل التقنية التي قد تحول دون انطلاق أشغال تهيئته، محل زيارة والي تيبازة أبو بكر الصديق، حيث أعطى تعليمات بإجراء دراسة توبوغرافية على الموقع لمناقشة إمكانية إضافة مساحة أخرى من عدمها.

وتتراوح سعة الطائرات المتخصصة في إطفاء حرائق الغابات ما بين 3000 و6000 لتر، وهي طائرات سيتم كرائها في إطار برنامج وطني يرمي لمكافحة الحرائق بأكثر فعالية ونجاعة.