أصيب طالبان فلسطينيان بالرصاص الحي وتسعة بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال حرم "جامعة فلسطين التقنية ـ خضوري"، غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أسفر عن إصابتين بالرصاص الحي واحدة بالرجل والأخرى بالبطن، وتسع إصابات بالمطاط، و34 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وست إصابات جراء السقوط".

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في نابلس. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدات بيتا واللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف.

وأطلق قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لها.