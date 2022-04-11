أعلنت المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لبني مراد بولاية البليدة أمس الثلاثاء عن تصدير أول شحنة من الكارتون المرسكل (ورق مقوى) بسعة 130 طنا كمرحلة أولى نحو الهند.

وأوضح مدير المؤسسة جعفر عبد الله الحاج لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم تصدير كمية تقدر بـ 450 طنا من مادة الكارتون المرسكل نحو الهند وذلك في إطار أول عملية تصدير تقوم بها المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية البليدة منذ إنشائها.

وأضاف عبد الله الحاج أنه انطلقت اليوم أول عملية شحن بسعة 130 طنا كمرحلة أولى من المؤسسة على أن تتواصل العملية خلال اليومين القادمين لاستكمالها كليا. وستتم عملية التصدير عبر 25 حاوية عن طريق البحر، استنادا للمصدر.

وأوضح مدير المؤسسة أن مصالحه تعتزم كمرحلة ثانية تصدير كميات أخرى من الكارتون وحتى البلاستيك الذي يتم جمعه في إطار مهام استرجاع النفايات القابلة للرسكلة التي تقوم بها المؤسسة، لافتا إلى أنه بالنسبة للبلاستيك سيتم الشروع في تصديره السنة المقبلة بعد انقضاء فترة العقد الذي يربط المؤسسة مع مستثمر محلي.

يذكر أن مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني لولاية البليدة تمكنت السنة الماضية من تحقيق أرباح بقيمة 100 مليون دج كعائدات عن عملية تدوير ورسكلة النفايات، على غرار الكارتون والبلاستيك والحديد وذلك بزيادة تعادل 10 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.