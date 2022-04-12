توجه صبيحة اليوم من مطار عين البيضاء بورڤلة، الفوج الأول من المعتمرين بولايات الجنوب والمقدر بحوالي 302 معتمر، باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة وهي العملية التي أشرفت عليها السلطات المحلية.

الفوج غادر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مرفوقين بفريق من المؤطرين الذين سيسهرون على رعاية وتوجيه المعتمرين وتقديم كل الدعم لهم خلال فترة أداء مناسك العمرة.

ومن المنتظر، أن تنطلق رحلة الفوج الثاني للمعتمرين بولايات الجنوب في العشرين من الشهر الجاري، كما برمجت رحلة الفوج الثالث في الرابع من شهر ماي المقبل، إذ سيتوجه زهاء 604 معتمرين من مطار عين البيضاء بورڤلة باتجاه مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية.