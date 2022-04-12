أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الأحكام في ملف فساد، بقضية مجمع اعمر بن عمر.

وأدين كل من:

-الوزير الأول السابق عبد المالك سلال 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة.

- أحمد أويحيى 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة.

- المتهم الرئيسي العيد بن أعمر 8 سنوات سجنا نافذا،8 ملايين دج غرامة.

- الهادي بن عمر 7 سنوات سجنا نافذا 8 ملايين دج غرامة.

- سامي بن عمر 5 سنوات سجنا نافذا، 8 ملايين دينار غرامة.

فيما أدين بقية المتهمين بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا مع النطق ببراءة متهمين آخرين من الإطارات.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض من شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار.

وتم إلزام أويحيى وسلال وبن عيسى بدفع 100 ألف دينار للخزينة.

كما ألزام الإخوة بن اعمر المدانين بدفع مبلغ أكثر من 3 مليارات دينار للخزينة.