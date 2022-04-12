نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، في سياق مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، عدة عمليات أسفرت عن توقيف 16 عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، إن مفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أفريل 2022، عديد العمليات بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أسفرت عن توقيف بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (17) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (09) قناطير و(13) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (16) تاجر مخدرات آخرين وضبط (64) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (97370) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (56) شخصا وضبطت (12) مركبة و(83) مولدا كهربائيا و(53) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف شخصين (02) بحوزتهما بندقيتي (02) صيد بكل من تبسة والوادي.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (71311) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار والوادي، فيما تم توقيف (45) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار والمنيعة وتلمسان وإن أميناس.