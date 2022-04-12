هاجمت صحيفة "إلموندو" الإسبانية رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وذلك عقب تمكن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من توقيع صفقة مع الجزائر لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بسبب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وسخرت الصحيفة، قائلة إنه في الوقت الذي يوقع فيه ماريو دراغي على اتفاقيات مهمة لتزويد إيطاليا بالغاز لا يستطيع رئيس حكومتنا أن يضع قدمه على أرض الجزائر بسبب تهوره وانقلابه على القضية الصحراوية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إيطاليا ستحصل على ثلاثة أضعاف الغاز الذي تحصل عليه إسبانيا من الجزائر وهو ما يعزز دور روما في أوروبا كمصدر للطاقة.

وكان سانشيز قد أعلن دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي تقدمت به المغرب منذ 2007، في انقلاب تاريخي لمدريد الذي ظلت تدعم مساعي الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي على مدار عقود.